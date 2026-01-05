Концерт Долиной 6 марта в Доме музыки пропал из афиши

При попытке найти мероприятие в поиске на сайте Дома музыки происходит ошибка

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Концерт с юбилейной программой "Юбилей на бис" народной артистки России Ларисы Долиной, который должен был состояться 6 марта в Московском международном Доме музыки (ММДМ), пропал из афиши. В этом убедился корреспондент ТАСС, проверив официальный сайт Дома музыки.

Концерт назывался "Юбилей на бис" и являлся версией юбилейной программы, с которой выступила 70-летняя артистка в свой день рождения в Государственном Кремлевском дворце 10 сентября 2025 года.

Ранее на официальном сайте ММДМ появилась информация о концерте Долиной 6 марта. Однако на 5 января данные о выступлении певицы исчезли, при попытке найти концерт в поиске на сайте Дома музыки происходит ошибка: "К сожалению, мы ничего не нашли. Возможно, в слове опечатка. Попробуйте повторить запрос".

На конец декабря 2025 года билетов на концерт Долиной в ММДМ было продано чуть больше 700 при вместимости зала в 1 716 мест. Более 800 билетов оставались невыкупленными, подводил подсчеты корреспондент ТАСС.

При этом на сайте артистки информация о концерте в Доме музыки остается. "В Москве в Московском международном Доме музыки состоится концерт "Юбилей на бис". Он пройдет 6/03", - говорится в сообщении. При попытке перейти дальше и купить билеты, сайт выдает ошибку и надпись "элемент не найден".

Корреспондент ТАСС запросил официальные комментарии Дома музыки и директора певицы Сергея Пудовкина.

О ситуации с концертами

Ранее на фоне событий вокруг сделки с недвижимостью Долиной, билеты на некоторые выступления артистки были возвращены. Концерт, который должен был пройти в Туле 4 января, отменили. До этого также стало известно, что на него более 300 мест из 724 не купили.