Володин назвал крайне важной организацию детского отдыха из-за засилья гаджетов

По словам председателя Госдумы, в детских лагерях зачастую идет преподавание в игровой форме, благодаря которому "ребята с интересом узнают новое"

Редакция сайта ТАСС

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Организация детского отдыха в России необходима, поскольку он помогает социализироваться детям, которые проводят много времени с гаджетами. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"К теме детского отдыха возвращаюсь вновь. Организация его крайне необходима. Безусловно, это оздоровление детей, расширение их кругозора, социализация, которая крайне важна, так как они зачастую проводят много времени в гаджетах", - написал он в своем канале в МАХ.

По его словам, в детских лагерях зачастую идет преподавание в игровой форме, благодаря которому "ребята с интересом узнают новое".

Володин рассказал, что им совместно с технологическим колледжем - лицеем-интернатом "Феникс" в рамках благотворительного проекта был создан детский лагерь на 120 мест "Дугино-Феникс". По его словам, в 2026 году лагерь открыл свою первую зимнюю смену с 4 по 11 января.