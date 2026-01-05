В 2025 году приставы взыскали с работодателей долги по зарплате на 6 млрд рублей

За первые 11 месяцев 2025 года приставы вели 110 тыс. исполнительных производств о взыскании с работодателей долгов по зарплате перед работниками

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Российские судебные приставы в 2025 году взыскали с работодателей долги по зарплате на 6 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

"[За январь - ноябрь 2025 года] взыскано 6 млрд руб. задолженности по заработной плате", - сообщили в ФССП. За январь - ноябрь 2024 года с работодателей взыскали долги по зарплатам на 4,4 млрд руб.

За первые 11 месяцев минувшего года приставы вели 110 тыс. исполнительных производств о взыскании с работодателей долгов по зарплате перед работниками. "Принудительное исполнение [выплат] обеспечено в рамках 87,3 тыс. (79,4%) исполнительных производств о взыскании задолженности по заработной плате", - отметили в ФССП.

В 2024 году приставы вели 121 тыс. производств по взысканию долгов по зарплате. При этом в 2015 году число таких производств достигало 560 тыс.