Леонов: передвижные аптеки будут регулярно приезжать к клиентам

Такие периодические визиты будут выгодными и для самих аптек, указал глава комитета Госдумы по охране здоровья

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Передвижные аптеки будут выстраивать свои маршруты в зависимости от величины населенных пунктов. Предполагается, что они будут приезжать в одни и те же места раз в несколько недель, заявил в интервью ТАСС глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

"Передвижные аптеки будут формировать маршруты с тем, чтобы раз в неделю, может быть, раз в две недели, а может и чаще, в зависимости от величины населенного пункта, от количества населения, посещать те или иные населенные пункты, - сказал депутат. - Люди будут понимать, что, например, во вторник в 15:00 каждую неделю приходит передвижная аптека и можно обратиться, закупить необходимые лекарственные средства".

Он отметил, что такие периодические визиты будут выгодными и для самих аптек. "За очень короткий промежуток времени стоянки, допустим, час, они обслужат большое количество клиентов, которые придут купить ту или иную фармацевтическую продукцию. Более того, они могут собрать заявки для следующего приезда и привести конкретную номенклатуру, которая требуется", - объяснил Леонов.

Об инициативе

Законопроект о федеральном эксперименте по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках на рассмотрение Госдумы 17 декабря внесла группа депутатов от фракции "Единая Россия". Документ предусматривает, что эксперимент будет проводиться в течение трех лет, с 1 июня 2026 года по 1 июня 2029 года. В рамках эксперимента аптечные организации смогут в розницу торговать лекарствами через передвижные аптечные пункты. В документе указано, что такую торговлю можно будет вести в селах, где отсутствуют обычные аптеки.

При этом предполагается, что в передвижных аптечных пунктах нельзя будет продавать некоторые лекарства. В частности, речь идет о препаратах, которые содержат наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, а также сильнодействующие вещества. Кроме того, под ограничения подпадет продажа препаратов предметно-количественного учета, иммунобиологических лекарств, лекарств с содержанием спирта свыше 25% и препаратов, которые нужно хранить при температуре ниже 15 градусов.

В законопроекте подчеркивается, что в эксперименте примут участие те аптеки, которые будут соответствовать правительственным требованиям. Правительство также определит конкретные параметры проведения эксперимента и порядок включения в него российских регионов.