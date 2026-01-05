В Татарстане контрактникам повысили выплаты до 2,9 млн рублей

Новые правила поддержки начали действовать с 1 января

КАЗАНЬ, 5 января. /ТАСС/. Размер выплат заключившим контракт с Минобороны РФ жителям Татарстана с января увеличен до 2,9 млн рублей. Об этом говорится в сообщении ДОСААФ республики.

"В Татарстане утвердили решение повысить выплаты контрактникам до 2,9 млн рублей. Новые правила единовременной финансовой поддержки желающим заключить контракт начали действовать с 1 января 2026 года", - отмечается в сообщении.

По данным ДОСААФ, сумма складывается из выплат от республики в размере 2,5 млн рублей и от Минобороны РФ - 400 тыс. рублей. Уточняется, что на повышенные выплаты могут претендовать не только будущие бойцы спецоперации, выполняющие задачи непосредственно на передовой. "Сумму в 2,9 млн рублей получат заключающие контракт на службу в новые войска беспилотных систем (БПС), а также новобранцы Африканского корпуса", - говорится в сообщении.

По данным ДОСААФ, для всех категорий контрактников предусмотрена подготовка на полигонах. Обучение для новых войск беспилотных систем и Африканского корпуса (АК) будет идти не менее двух месяцев. Чтобы попасть в эти войска, нужно пройти более тщательный отбор. "АК делает ставку на крепкое здоровье и боевой опыт претендентов. Войска беспилотных систем - на техническую подкованность и геймерские навыки", - уточняется в сообщении.

Отмечается, что процедура оформления занимает не больше одного-двух дней. Потенциальным бойцам оплачиваются проезд, проживание, питание. У них также есть возможность выбрать воинскую специальность. После подписания контракта они сразу же получают единовременную выплату, необходимое обмундирование и выезжают на боевое слаживание.

Кроме финансовой помощи, контрактникам гарантируются республиканские и федеральные льготы, меры поддержки и реабилитации. Семьи бойцов берутся под опеку властей и получают все положенные государством льготы и привилегии.