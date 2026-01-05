Очередь легковушек на въезд в Польшу из Белоруссии за четыре дня выросла в 6,5 раза

По данным ГПК, самый загруженный маршрут на въезд в Евросоюз проходит через польский погранпереход "Тересполь"

МИНСК, 5 января. /ТАСС/. Число легковых автомобилей, ожидающих въезда в Польшу через Белоруссию, за четыре дня увеличилось в 6,5 раза. Об этом сообщил белорусский Государственный пограничный комитет (ГПК).

"Очередь легковых автомобилей на въезд в Польшу за выходные дни (1-4 января - прим. ТАСС) увеличилась в шесть с половиной раз", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По данным ГПК, самый загруженный маршрут для легковушек на въезд в Евросоюз проходит через польский погранпереход "Тересполь" - 800 единиц. За четыре дня сопредельная сторона пропустила 29% легковых автомобилей от нормы.

Как проинформировали в ведомстве, меньше всего автомобилей за выходные дни приняли на свою территорию контролирующие службы пункта пропуска "Брузги" - только 19%. Перед погранпереходом "Берестовица" находится 100 легковых автомобилей. Через этот пункт пропуска Польша пропустила из Белоруссии 77% транспорта от нормы.

По состоянию на 10:00 (время совпадает с мск) перед литовским погранпереходом "Мядининкай" фиксируется 40 легковушек, добавили в пресс-службе.