В 10 населенных пунктах на Кубани из-за снегопада отключили электроснабжение

Без света остаются более 2 тыс. человек.

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 5 января. /ТАСС/. Энергоснабжение частично отключено в 10 населенных пунктах Апшеронского района Краснодарского края из-за непогоды. Об этом сообщил глава района Алексей Передереев.

"На утро 5 января в результате обильных осадков в виде снега, выпавших на территории Апшеронского района, без электроэнергии остаются следующие населенные пункты: г. Хадыженск частично, городские и сельские поселения: Нефтегорское, Апшеронское, Новополянское, Кабардинское, Тверское, Отдаленное (полностью), Куринское, Черниговское (полностью), Кубанское сельское поселение частично", - написал он.

Суммарно в этих поселениях без света остаются более 2 тыс. человек.

Из-за непогоды, связанной с налипанием мокрого снега, в Краснодарском крае 1 января без электричества остались около 43 тыс. человек. Ведутся восстановительные работы в ряде районов.