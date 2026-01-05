В ГАИ предупредили об ограничениях движения транспорта в Москве 6 и 7 января

Водителей призвали быть предельно внимательными

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Госавтоинспекция Москвы предупредила об ограничениях движения транспорта в столице 6 и 7 января в связи с проведением праздничных богослужений.

"В связи с проведением праздничных богослужений будет ограничено движение транспорта на следующих участках улично-дорожной сети: с 16:00 мск 6 января до 03:00 мск 7 января - Соймоновский проезд от площади Пречистенские Ворота до Пречистенской набережной; с 18:00 мск 6 января до 03:00 мск 7 января - улица Волхонка от площади Пречистенские Ворота до улицы Ленивка", - сказали в пресс-службе.

В ГАИ попросили водителей быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, а также требования и указания сотрудников Госавтоинспекции.