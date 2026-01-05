Проверки билетов в транспорте Москвы в 2025 году проходили чаще, чем прежде

Контролеры проверили более 12 млн билетов

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Контролеры проверили в московском транспорте в 2025 году на 6% билетов больше, чем годом ранее. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Более 12 млн билетов проверили контролеры ГУП "Организатор перевозок" в 2025 году! [Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности] Максим Ликсутов рассказал, что это на 6% больше, чем в 2024 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за год было проведено 49 усиленных проверок при участии сотрудников полиции. Впервые они проходили не только утром, но и вечером.

"Наши сотрудники проверяли факт оплаты проезда и следили за порядком в метро, автобусах, электробусах и трамваях; <…> в рамках проекта "Мобильная учебная лаборатория" рассказывали юным пассажирам и их родителям о важности оплаты проезда. Не забывайте оплачивать проезд строго при входе в городской транспорт", - добавили в департаменте.