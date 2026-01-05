В Госдуме предлагают ввести при разводах не только медиаторов, но и психологов

Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко напомнил, что вместе с коллегами внес в ГД законопроект, который предусматривает возможность судам принимать меры по примирению супругов, в том числе посредством оказания социально-психологических услуг

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Идея обязательной медиации призвана сделать разводы цивилизованными, но для сохранения семьи нужна помощь профессиональных психологов. Об этом ТАСС заявил член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко ("Единая Россия"), комментируя включение в правительственный план по демографической политике пункта о возможном введении обязательного досудебного порядка урегулирования семейных споров с применением медиации.

"Поддерживаю данную инициативу, но медиация - это скорее про развод по правилам, а не про сохранение семьи, в которой есть несовершеннолетние дети, где мог бы помочь высокопрофессиональный психолог", - сказал депутат.

Он напомнил, что ранее вместе с коллегами внес в Госдуму законопроект, который предусматривает возможность судам принимать меры по примирению супругов, в том числе посредством оказания социально-психологических услуг. "Данный проект закона был разработан мною, Анной Кузнецовой, Артемом Метелевым и Дмитрием Перминовым, принятие которого позволило бы укрепить институт брака и снизить количество разводов семей с детьми", - отметил парламентарий.