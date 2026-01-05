В Петербурге спрос на тренеров вырос на 38%

Средняя зарплата на таких должностях составляла примерно 28 267 рублей ежемесячно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 января. /ТАСС/. Число предложений частичной занятости для тренеров выросло на 38% в Петербурге, сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса "Авито подработка".

"В Санкт-Петербурге за 2025 год в целом количество предложений частичной занятости для тренеров выросло на 38%. Среднее предлагаемое вознаграждение на таких позициях составило около 28 267 рублей в месяц", - сообщили в пресс-службе.

В преддверии новогодних праздников аналитики зафиксировали рост в сегменте сезонной занятости, связанной с зимними видами спорта. Россияне планируют спортивные выходные и поездки на горнолыжные курорты, а бизнес активно набирает команды - от гидов и инструкторов до создателей контента на склонах.

По данным "Авито услуг", в целом по России в 2025 году среди зимних видов спорта самую высокую динамику спроса продемонстрировал хоккей - интерес к тренерам по этому направлению вырос на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Занятия по фигурному катанию искали на 26% активнее, при этом инструкторов по лыжному спорту искали на 13% чаще.

"Мы фиксируем рост интереса к зимним видам спорта. В 2025 году по России спрос на уроки по сноуборду увеличился на 27%. Активности на снегу и льду привлекают людей разного возраста и уровня подготовки, которые рассматривают их как возможность провести время, поддержать физическую форму и освоить новые спортивные навыки", - отметил руководитель категории "Обучение" на "Авито услугах" Игорь Санников.