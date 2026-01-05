Российское общество "Знание" откроет лектории в каждом субъекте СКФО

Площадки станут постоянными точками притяжения для всех, кто стремится к развитию, отметил руководитель управления по развитию регионов округа Александр Джадов

ПЯТИГОРСК, 5 января. /ТАСС/. Брендированные лектории Российского общества "Знание" появятся во всех регионах Северного Кавказа. Об этом ТАСС сообщил руководитель управления по развитию регионов СКФО Александр Джадов.

"В каждом субъекте СКФО планируется открытие постоянных, современных, брендированных лекториев "Знания". Это одна из наших приоритетных инфраструктурных задач. Они станут не просто площадками для мероприятий, а постоянными точками притяжения для всех, кто стремится к развитию", - сказал Джадов.

"Знание" - крупнейшая в стране современная просветительская организация, которая ежегодно проводит сотни мероприятий для молодежи по всей России: организует тысячи выступлений выдающихся людей из сфер культуры, искусства, науки, истории, проводит научные соревнования, конкурсы, викторины, снимает фильмы и помогает лекторам в нашей стране быть услышанными и найти свою аудиторию. С момента перезагрузки сообщество лекторов Общества "Знание" объединило более 30 тыс. человек. Они провели свыше 180 тыс. лекций в 89 регионах РФ.