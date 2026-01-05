В РФ из-за проблемы домашних родов могут изменить процедуру регистрации детей

По словам первого зампреда комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Буцкой, с домашними родами есть две проблемы - опасность самого этого процесса и мошенничество с выплатами

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Власти России обсудят изменение процедуры регистрации рождения детей, появившихся на свет вне роддома и без медицинской помощи. Речь идет решении проблем, связанных с домашними родами, рассказала ТАСС первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая ("Единая Россия").

Соответствующий пункт включен в утвержденный правительством план мероприятий по реализации демографической стратегии до 2036 года.

"Подходя к реализации этого пункта, мы будем смотреть, как нам сделать так, чтобы женщины у нас все-таки рожали в родильных домах. И, если уж женщина не успела доехать до родильного дома - всякое бывает - то дальше, конечно, она должна быть сразу доставлена в роддом и осмотрена, ребенок осмотрен, получены справки, и чтобы свидетельство о рождении можно было выдавать только на основании этих справок", - сказала Буцкая.

Она подчеркнула, что это ее точка зрения на реализацию данного пункта правительственного плана. "Мы ее будем отрабатывать с экспертами и, очень надеюсь, что именно в эту сторону у нас и в дальнейшем пойдет решение реализации этого пункта плана мероприятия", - сказала депутат.

Опасности домашних родов

По словам Буцкой, с домашними родами есть две проблемы - опасность самого этого процесса и мошенничество с выплатами.

"Для того, чтобы сейчас зарегистрировать ребенка, рожденного дома, достаточно прийти в органы ЗАГС со свидетелем, который скажет: "Да, ребенок был рожден". Это является такой лазейкой для тех, кто без рождения ребенка хочет получать выплаты. Да, такое тоже бывает - хорошо, что это не массово. Но то, что такие случаи есть и что при отсутствии рождения ребенка семья может какое-то количество месяцев, а то и лет получать выплаты на ребенка - это тоже реальность. И это такая законодательная брешь, которую нам точно стоит закрыть", - сказала Буцкая.

Она также отметила, что домашние роды - "очень опасное мероприятие" само по себе. Если у матери начинаются осложнения, например, открывается кровотечение, "счет идет на минуты". "Конечно, при домашних родах такая скорость спасения женщины и ребенка невозможна", - констатировала депутат.