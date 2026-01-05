Долина не появлялась в своей бывшей квартире в Москве после 31 декабря

Адвокат певицы Мария Пухова отказалась отвечать на вопрос о том, состоится ли передача квартиры ее клиентки новой хозяйке Полине Лурье 5 января

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Певица Лариса Долина не появлялась в своей бывшей квартире в столичном районе Хамовники с 31 декабря 2025 года. Об этом сообщили ТАСС в окружении артистки.

"Последний раз Долина была в квартире 31 декабря, с тех пор она там не появлялась", - сказал собеседник агентства. Соседи артистки, опрошенные ТАСС, подтвердили эту информацию.

Адвокат Долиной Мария Пухова отказалась отвечать на вопрос агентства о том, состоится ли передача квартиры ее клиентки новой хозяйке Полине Лурье 5 января.

Ранее сообщалось, что Лурье не знает, передаст ли ей артистка квартиру в указанную дату. Лурье просила Долину освободить жилплощадь еще к 30 декабря 2025 года.

Верховный суд РФ 16 декабря поставил точку в рассмотрении дела о квартире Долиной в центре Москвы, сделка по продаже которой Лурье ранее была отменена судами нижестоящих инстанций. По решению ВС РФ право собственности остается за Лурье, а Долина незаконно проживает в квартире и должна ее покинуть. После этого Мосгорсуд обязал артистку выселиться из квартиры.

В августе 2024 года появилась информация о том, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины, и продала свою квартиру. Позже на основании решения Хамовнического суда Москвы сделка была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Последней инстанцией для подачи жалобы стал Верховный суд РФ, куда обратилась Лурье.