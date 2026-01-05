Водитель Брежнева рассказал о спецсвязи в машине генсека

Аппаратура закрытой связи в автомобиле Леонида Брежнева была встроена в подлокотники

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Личный водитель Леонида Брежнева Владимир Тупицын рассказал в эксклюзивном интервью ТАСС об устройстве спецсвязи в автомобиле генсека. По словам ветерана Гаража особого назначения (ГОН), подполковника ФСО России в отставке, аппаратура закрытой связи в автомобиле Брежнева была встроена в подлокотники, что позволяло генсеку напрямую связываться с членами Политбюро прямо во время поездок.

"Брежнев обычно сидел на переднем сиденье, и там в подлокотнике был телефон спецсвязи. Трубку снимаешь и говоришь. Сзади в подлокотниках тоже был телефон, они были запараллелены", - пояснил ветеран ГОНа.

Он описал типичную ситуацию: "Мы едем, и Леонид Ильич просит Медведева [сотрудника охраны] соединить его, например, с Черненко, а потом с Устиновым. Дает порядок соединений, тот снимает трубку и говорит: "Константин Устинович, сейчас с вами будет беседовать Леонид Ильич Брежнев".

1 января 1921 года считается датой рождения Гаража особого назначения - уникального подразделения, обеспечивающего безопасное транспортное обслуживание высших руководителей государства. ГОН продолжает свою работу и входит в состав Федеральной службы охраны России.