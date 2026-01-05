Лувр может работать с перебоями из-за возможного возобновления забастовки



ПАРИЖ, 5 января. /ТАСС/. Администрация Лувра сообщила о возможных перебоях в работе музея из-за назначенного на 5 января собрания, на котором сотрудники музея могут принять решение о возобновлении забастовки, прекращенной перед рождественскими праздниками. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте главного парижского музея.

"В понедельник, 5 января, могут наблюдаться перебои с открытием музея, а некоторые залы останутся закрытыми. Приносим извинения за доставленные неудобства", - отмечается в тексте.

15 декабря 400 сотрудников на собрании в музее единогласно поддержали идею о проведении однодневной забастовки. В то же время некоторые из них выступили за бессрочную забастовку. 16 декабря музей не работал, так как вторник - выходной день в Лувре. 17 декабря музей возобновил прием посетителей, но в ограниченном режиме. 19 декабря работники Лувра прекратили забастовку.

Забастовка была инициирована в знак протеста против методов управления музеем, особенно на фоне негативных событий последних месяцев, включая ограбление галереи Аполлона в октябре. Сотрудники выражают недовольство тем, что музейные помещения закрываются значительно позже установленных часов работы из-за нехватки кадров, технических проблем и общего состояния здания. При этом они сталкиваются с "ростом рабочей нагрузки, все более жесткими методами управления и противоречивыми указаниями, которые мешают им спокойно и эффективно оказывать услуги" посетителям. В связи с этим профсоюзы намерены "оказывать стратегическое давление" на руководство музея, чтобы добиться изменений.