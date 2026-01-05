Водитель Брежнева рассказал, как генсек готовился к выступлениям

Леонид Брежнев осуществлял подготовку с помощью мандаринов и стихов Есенина

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Леонид Брежнев не рассказывал анекдоты о себе, но любил пошутить, а к долгим выступлениям готовился, читая стихи, в том числе Сергея Есенина. Об этом рассказал в интервью ТАСС личный водитель генсека Владимир Тупицын.

По его словам, когда он впервые вез Брежнева, тот сказал: "У меня одни Володи! Медведев Володя, Собаченков - тоже Володя, теперь и ты. Точно не перепутаю".

"Мы обменялись приветствиями и поехали в Завидово на охоту. Была зима, крепкий морозец, градусов 20. Мы выехали с Заречья на МКАД. Брежнев сидел впереди, рядом со мной. Едем, и он смотрит на меня очень внимательно, изучающе. Я думаю: неужели что-то не так? Брежнев улыбается и говорит: "Ты не замерз?" Я говорю: "Да вроде нет, не замерз". Он улыбается: "Мы-то все без шапок, а ты один в шапке". Я шапку снял и на заднее сиденье кинул. Ну, и так вот, с улыбкой, с шутками мы ехали. Брежнев любил пошутить и всегда делал это по-доброму", - поделился собеседник агентства.

Он отметил, что анекдоты про себя Брежнев не рассказывал, "но стихи читал часто". Тупицын вспомнил, как в дни работы XXVI съезда в конце февраля 1981 года, чтобы разговориться, генсек читал стихотворение Есенина "Не жалею, не зову, не плачу". При этом для Брежнева всегда были заготовлены очищенные мандарины "для того, чтобы у него язык не заплетался".

"Брежнев поговорит с нами, мандарин съест - они вроде как во рту увлажняют, - потом спрашивает: "Ребята, как я говорю?". Я работал в одной смене с Владимиром Тимофеевичем Медведевым, заместителем начальника отделения 1-го отдела 9-го управления. И либо я, либо он отвечали: "Все хорошо, все нормально, Леонид Ильич", - вспоминает Тупицын.

1 января 1921 года считается датой рождения Гаража особого назначения (ГОН) - уникального подразделения, обеспечивающего безопасное транспортное обслуживание высших руководителей государства. Сейчас ГОН продолжает свою работу и входит в состав Федеральной службы охраны России.