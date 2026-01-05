Самолет Conviasa вылетел из Москвы в Каракас

Это первый рейс после атаки США на гражданские и военные объекты

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Первый рейс венесуэльской авиакомпании Conviasa после атаки США на гражданские и военные объекты вылетел из Москвы в Каракас. Это следует из онлайн-табло аэропорта Внуково.

4 января сообщалось, что Международный аэропорт Каракаса имени Симона Боливара начал принимать и отправлять самолеты, в том числе пассажирские.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что США нанесли масштабные удары по Венесуэле. По его словам, лидер республики Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.