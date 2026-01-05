В МВД посоветовали родителям поговорить с детьми об уловках рекомендаций в сети

Способность замечать воздействие и отделять собственные желания от навязанных - это такая же важная часть цифровой грамотности, указали в ведомстве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. МВД РФ советует родителям поговорить с детьми об алгоритмах рекомендаций в сети и их уловках.

"Рекомендуем поговорить про "рекомендации". <…> Разговор об алгоритмах - это разговор о том, кто и зачем управляет вниманием. Полезно разбирать с детьми простые вопросы: почему реклама "догоняет" после одного поиска, почему у друзей разная лента, почему после одного ролика сразу предлагают похожие и все более радикальные. Важно показать: сервис не отражает реальность, он ее фильтрует и усиливает выгодные ему сигналы. Способность замечать воздействие и отделять собственные желания от навязанных - это такая же важная часть цифровой грамотности, как и сложные пароли", - говорится в сообщении управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Как пояснили в УБК, алгоритмы рекомендаций давно стали фоном повседневной жизни, особенно детской. Видео, музыка, игры, реклама и новости в ленте кажутся естественным продолжением интересов, но на деле это результат работы систем рекомендаций, которые не просто "угадывают вкусы", а последовательно формируют их. "И это важно объяснять не в терминах программирования, а в логике маркетинга и влияния. Для ребенка цифровая среда выглядит нейтральной: что показали - то и есть "популярное", "нормальное", "правильное". Алгоритмы же решают совсем другие задачи - удержать внимание, увеличить время в сервисе, стимулировать покупки, продвинуть нужные модели поведения", - сказали в пресс-службе.

В управлении также отметили, что чем раньше ребенок поймет, что за случайными рекомендациями стоят алгоритмы, цели и деньги, тем устойчивее он будет к коммерческим, идеологическим или социальным манипуляциям.