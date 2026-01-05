Ленобласть инвестирует в соцобъекты 30 млрд рублей в 2026 году

Регион увеличивает расходы на повышение качества жизни в городах и поселках

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 января. /ТАСС/. Инвестиции в строительство социальных объектов достигнут 30 млрд рублей в 2026 году в Ленинградской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Дрозденко.

"Регион увеличивает расходы на повышение качества жизни в городах и поселках и достаточная обеспеченность социальной инфраструктурой - один из главных вопросов. <…> В 2025 году по адресной инвестиционной программе на эти цели направили 16,29 млрд рублей, в 2026 запланированы рекордные бюджетные инвестиции в строительство - 30 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В 2024 году в регионе ввели в эксплуатацию 23 социальных объекта, в том числе 11 детских садов и 8 школ, амбулаторно-поликлинический комплекс в городе Тельмана, Дом культуры в Красном Бору, спортивный комплекс в Виллози и центр по производству медицинских изделий во Всеволожске.

"2 января работы продолжились еще на 20 стройках", - подчеркнул Дрозденко.

Ранее сообщалось о том, что пять новых поликлиник за более чем 5 млрд рублей возведут в Ленинградской области в ближайшие три года.