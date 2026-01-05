На Урале часть жильцов дома вернулась в свои квартиры после взрыва газа

Власти планируют определить, скольким людям требуется временное расселение

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 января. /ТАСС/. Часть жильцов дома в Первоуральске Свердловской области, где накануне в одной из квартир произошел взрыв газа, смогла вернуться в дом. Власти планируют определить, скольким людям требуется временное расселение, сообщил глава муниципального округа Игорь Кабец в своем Telegram-канале.

"Cерьезных разрушений удалось избежать, и часть жильцов уже вернулась в свои квартиры. Все материалы по инциденту сейчас находятся у дознавателей для установления причин. Сейчас ключевая задача - организовать ремонт и определить, кому необходимо временное расселение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подрядную организацию для экспертного осмотра и восстановительных работ уже ищут. Ориентировочно полный ремонт может быть завершен к концу апреля. На месте организована помощь с оформлением документов на компенсационные выплаты, прорабатывается вопрос помощи с восстановлением утраченных документов и необходимыми лекарствами.

Накануне сообщалось, что взрыв газа с последующим горением произошел в квартире четырехэтажного жилого многоквартирного дома на улице Ильича, после взрыва загорелись три квартиры. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 35 кв. м. Как сообщили в региональном ГУ МВД России, инцидент, по предварительным данным, не связан с проявлениями криминала, с большой долей вероятности ЧП произошло из-за нарушений правил техники безопасности при обращении с газовым оборудованием.

Хозяйка квартиры, где произошел взрыв, получила ожоги, еще двое пострадавших отравились угарным газом.