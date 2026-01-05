В Москве открыли дублер Алтуфьевского шоссе от Костромской улицы до МСД

Альтернативный маршрут сократит время в пути на полчаса

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Движение по дублеру Алтуфьевского шоссе от Костромской улицы до Московского скоростного диаметра (МСД) открыто. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Для его создания реконструировали участок Сельскохозяйственной улицы и построили путепровод через железнодорожные пути, который соединил Костромскую улицу и Юрловский проезд. На Сельскохозяйственной улице от Юрловского проезда до МСД расширили дорогу до 3-4 полос в каждом направлении. Местные жители сразу пяти районов, где живут больше полумиллиона человек, получили быструю и удобную транспортную связь с метро и социальными объектами", - написал мэр.

По его словам, альтернативный маршрут сократит время в пути на полчаса и снизит нагрузку на участке Алтуфьевского шоссе от Бибиревской улицы до МСД на 10%, а на участках Полярной и Кольской улиц от проезда Дежнева до улицы Искры - на 19%.

"Также здесь построили и реконструировали: участок основного хода от Костромской улицы до МСД; разворотные однополосные съезды; участок улицы Римского-Корсакова и съезд с нее на Юрловский проезд; Олонецкую улицу от Берёзовой аллеи до Отрадной улицы; улицу Декабристов от улицы Мусоргского до Сельскохозяйственной улицы; внутриквартальную улично-дорожную сеть и подъездные дороги. Для пешеходов возвели 6 подземных переходов", - добавил Собянин.

Также с вводом новых дорог изменятся маршруты наземного городского транспорта. С 6 января маршруты №534 и №573 заменят старые №134 и №23, которые будут продлены до станции метро "Бибирево". Вместо дизельных автобусов на линию выйдут электробусы. В том числе здесь поедут электробусы ночного маршрута н9.

"До конца 2029 года планируем построить участок дороги от Череповецкой улицы до Алтуфьевского шоссе. Он станет продлением Костромской улицы и частью новой магистрали, которая свяжет Новодачное шоссе с МСД", - заключил мэр.