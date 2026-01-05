Турпоток в Карачаево-Черкесию за год вырос на 7%

Регион принял более 2,4 млн человек

ЧЕРКЕССК, 5 января. /ТАСС/. Карачаево-Черкесия (КЧР) в 2025 году приняла свыше 2,4 млн туристов, что на 7% больше аналогичного показателя предыдущего года. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов в своем Telegram-канале.

"Турпоток в Карачаево-Черкесию в 2025 году составил 2,416 млн человек, рост за год - 7%", - говорится в сообщении.

Количество коллективных средств размещения в республике в прошлом году увеличилось на 13,5% - до 775 единиц. Их общий номерной фонд превысил 9,3 тыс. номеров. "В 2025 году началась реализация 9 инвестпроектов по созданию модульных некапитальных средств размещения, что позволит в 2026 году увеличить номерной фонд на курортах республики на 89 номеров. В Домбае продолжается строительство круглогодичного бальнеологического отеля "Аманауз" на 454 номера", - написал Темрезов.

Наибольшей востребованностью у гостей Карачаево-Черкесии пользуются курорты Домбай, Архыз, Теберда. В числе самых востребованных у туристов мест отдыха в регионе также Софийская поляна, туркомплексы "Медовые Водопады" и "Мара".