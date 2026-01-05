Опыт Псковской области по работе с переселенцами готовы перенять три региона РФ

Речь идет о Калужской, Омской и Курганской областях

Редакция сайта ТАСС

ПСКОВ, 5 января. /ТАСС/. Три региона РФ планируют использовать опыт Псковской области по поддержке соотечественников и переселенцев из недружественных стран. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный при губернаторе Псковской области по этим вопросам Елена Полонская.

"Инициативу в перенятии опыта Псковской области по работе с соотечественниками и вопросам миграции проявили на сегодняшний день Калужская, Омская и Курганская области. Опыт Псковской области является передовым, на практике выявлены наиболее острые вопросы, демонстрирующие сложности и препятствия, с которыми сталкивается переселенец", - сказала Полонская.

Как сообщили ТАСС в аппарате уполномоченного, работа по развитию и распространению практики находится на начальной стадии. Комитет Совета Федерации по международным делам поддержал инициативу и рекомендовал создать на базе Псковской области ресурсный центр для тиражирования этого опыта. По словам Полонской, проведенная в конце ноября всероссийская конференция подтвердила, по оценкам ведущих экспертов в области миграционной политики, эффективность псковской практики и актуальность ее внедрения в других регионах. Особо высоко оценивается сотрудничество уполномоченного с некоммерческой организацией "Центр содействия добровольному переселению "Путь домой".

Языковая и социокультурная адаптация как ключевые направления

По словам Полонской, важным новым проектом станет "Центр изучения русского языка "Время жить в России". "Вопрос крайне важный - это языковая адаптация. Детям надо успешно получать образование, взрослым необходимо трудоустраиваться, чтобы крепко стоять на ногах. Для этого нужен достаточный уровень владения русским языком, в том числе письменной речью", - отметила Полонская.

По ее словам, проект представляет собой организацию и проведение на бесплатной основе курсов русского языка в течение шести месяцев. "К проведению курсов будут привлечены специалисты по обучению русскому как иностранному, а также педагоги начального общего, основного общего и среднего общего образования", - добавила она.

Адаптация проходит, в том числе, через приобщение к православной культуре. Местное сообщество переселенцев формируется на базе храма святителя Николая в Любятове в Пскове. Для образовательной поддержки детей с недостаточным уровнем владения языком будет использован опыт Псковской гимназии №28 с изучением основ православной культуры. На ее базе планируется отработать программу индивидуального тьюторского сопровождения. Для этого в школе будет выделен отдельный специалист, который для каждого ребенка составит индивидуальную образовательную программу в соответствии с его уровнем знания русского языка.

Как ранее отмечал глава региона Михаил Ведерников, в регионе насчитывается 2,5 тыс. переселенцев из недружественных европейских стран.