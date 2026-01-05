Водитель Брежнева рассказал, что генсек никогда не сажал в авто иностранцев

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Леонид Брежнев никогда не брал высокопоставленных иностранных гостей в свой личный автомобиль. Об этом в эксклюзивном интервью ТАСС рассказал его личный водитель, ветеран Гаража особого назначения (ГОН), подполковник ФСО России в отставке Владимир Тупицын.

"В нашу машину Брежнев представителей иностранных делегаций никогда не сажал, - отметил Тупицын. - Я привозил Леонида Ильича в аэропорт, он встречался со своими гостями, целовался, а потом садился вместе с ними в их машину. А я ехал за ними". Ветеран ГОНа уточнил, что после встречи иностранцев во Внуково-2 "Брежнев пересаживался в гостевую машину, которая специально выделялась для его коллег: на ней был флаг Советского Союза со стороны, где сидел наш встречающий, и с правой стороны - всегда флаг той делегации, которая прибывает".

Отвечая на вопрос о том, обсуждались ли при нем темы, связанные с введением войск в Афганистан, водитель вспомнил: "Знаете, вот как раз 11 декабря 1979 года, я тогда на "хвосте" работал, к Брежневу приезжал премьер-министр Афганистана Нур Мохаммад Тараки. И мы провожали его в Шереметьево. После того как его проводили, все и началось в Афганистане".

1 января 1921 года считается датой рождения Гаража особого назначения - уникального подразделения, обеспечивающего безопасное транспортное обслуживание высших руководителей государства. ГОН продолжает свою работу и входит в состав Федеральной службы охраны России.