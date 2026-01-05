В ГД предложили обязать в гололед класть резиновые коврики на входе в учреждения

По мнению депутатов, такая мера позволит физически устранить скользкие участки и предотвратить образование наледи там, где проходят люди

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Георгий Арапов и Олег Леонов направили письмо министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину с предложением закрепить на федеральном уровне требование оборудовать входные группы социальных объектов противоскользящим покрытием в период гололеда. Документ есть в распоряжении ТАСС.

"В целях предотвращения травматизма считаем необходимым на федеральном уровне установить обязанность оборудовать входные группы государственных и муниципальных учреждений социальной сферы (больниц, школ, МФЦ) специальными противоскользящими покрытиями в периоды гололеда. Необходимо предусмотреть обязательную укладку надежных прорезиненных ковриков или аналогичных противоскользящих матов, полностью закрывающих собой всю поверхность гладкой плитки на крыльце, ступенях и пандусах", - указано в тексте письма.

По мнению депутатов, такая мера позволит физически устранить скользкие участки и предотвратить образование наледи там, где проходят люди. При этом авторы запроса отмечают, что в качестве альтернативы можно рассмотреть разработку методических рекомендаций по оснащению входных зон подобных учреждений противоскользящими покрытиями на зимний период.

"Единообразное внедрение данной практики во всех регионах сняло бы диспропорции в уровне безопасности: независимо от ведомственной принадлежности учреждения и субъекта федерации посетители получат равные условия защиты от падений", - считают парламентарии.