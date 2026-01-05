Путин поручил разработать меры, направленные на формирование вовлеченного отцовства

Также меры должны быть направленны на ведение мужчинами здорового образа жизни и сохранение их репродуктивного здоровья

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России и региональными властями разработать и реализовать комплекс мер, направленных на формирование вовлеченного отцовства.

"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации обеспечить решение в 2026 году следующих ключевых задач: <...> разработки и реализации комплекса мер, направленных на формирование вовлеченного (ответственного) отцовства, стимулирование более активного участия мужчин в создании и планировании семьи, в уходе за детьми и их воспитании, на ведение мужчинами здорового образа жизни и сохранение их репродуктивного здоровья", - говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.