Актера Андрея Хорошева из сериала "Адмиралъ" похоронят в Абхазии 7 января

Отпевание пройдет в Михайловской церкви при Сухумском кладбище, сообщил продюсер Сергей Члиянц

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Российский актер, сценарист и режиссер Андрей Хорошев будет похоронен в Сухуме 7 января. Об этом ТАСС сообщил продюсер Сергей Члиянц.

Ранее стало известно, что Хорошева не стало 1 января. Он погиб, спасая человека в горячем источнике в Сухуме.

"Андрей [Хорошев] будет похоронен в Абхазии, на Сухумском кладбище. Отпевание [пройдет] в Михайловской церкви, при кладбище в 12:00, 7 января", - рассказал собеседник агентства.

Хорошев умер в возрасте 66 лет. Он стал популярен благодаря работе в фильмах "Боец", "Адмиралъ", "Доктор Живаго и другие". Также Хорошев являлся художником-постановщиком.