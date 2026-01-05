Работники Лувра возобновили забастовку

Некоторые залы музея останутся закрытыми

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 5 января. /ТАСС/. Сотрудники Лувра приняли решение о возобновлении забастовки после паузы в рождественские праздники. Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на профсоюзы.

"Около 350 сотрудников - представителей разных профессий, среди которых управляющие, специалисты по охране культурного наследия и работники вспомогательных служб, единогласно проголосовали за возобновление забастовки", - приводит издание слова представителя ведущего французского профцентра "Французская демократическая конфедерация труда" (CFDT) Валери Бод.

Профсоюзы сочли предложения Министерства культуры Франции по улучшению условий труда недостаточными и не соответствующими сложившимся в музее реалиям.

15 декабря 400 сотрудников на собрании в музее единогласно поддержали идею о проведении однодневной забастовки. В то же время некоторые из них выступили за бессрочную забастовку. 16 декабря музей не работал, так как вторник - выходной день в Лувре. 17 декабря музей возобновил прием посетителей, но в ограниченном режиме. 19 декабря работники Лувра прекратили забастовку.

Работники протестуют против методов управления музеем, особенно на фоне ряда негативных событий последних месяцев, включая ограбление галереи Аполлона в октябре. Сотрудники выражают недовольство тем, что музейные помещения закрываются значительно позже установленных часов работы из-за нехватки кадров, технических проблем и общего состояния здания. При этом они сталкиваются с "ростом рабочей нагрузки, все более жесткими методами управления и противоречивыми указаниями, которые мешают им спокойно и эффективно оказывать услуги" посетителям. В связи с этим профсоюзы намерены "оказывать стратегическое давление" на руководство музея, чтобы добиться изменений.