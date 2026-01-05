Многодетным могут увеличить срок оплачиваемого больничного по уходу за ребенком

На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам отмечалось, что многодетным родителям с маленькими детьми этого количества дней не всегда хватает

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил подумать над тем, чтобы увеличить для многодетных родителей длительность оплачиваемого больничного по уходу за ребенком.

"Представить предложения по установлению возможности увеличения периода выплаты пособия по временной нетрудоспособности при осуществлении ухода за больным ребенком в многодетных семьях", - говорится в одном из пунктов перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля.

Родителям, у которых ребенок младше семи лет, в год оплачивается до 60 календарных дней больничного по уходу за ним. На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам отмечалось, что многодетным родителям с маленькими детьми этого количества дней не всегда хватает, поэтому было предложено сделать для них исключение.