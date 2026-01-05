Путин созвонился с мальчиком, чью мечту о посещении Музея Мирового океана исполнил

Президент РФ поздравил и мальчика, и его семью с Новым годом

Редакция сайта ТАСС

© Kremlin.ru

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с семилетним Игорем из Московской области, открытку с мечтой которого о посещении Музея Мирового океана в Калининграде он ранее снял с "Елки желаний". Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент Владимир Путин сегодня исполнил мечту Игоря, открытку которого снял с "Елки желаний". Мальчик мечтал посетить Музей Мирового океана в Калининграде, мечтал посетить глубоководный аппарат и судно "Витязь" и, конечно же, увидеть скелет кашалота, самого крупного экспоната остеологической коллекции", - сказал Песков.

По его словам, Игорь вместе с семьей в эти дни находится в Калининграде. "Сегодня Путин позвонил ему, спросил, как осуществилась его мечта. Поздравил и мальчика, и его семью с Новым годом. И пожелал им, естественно, счастья. Мальчик был очень признателен президенту, сказал, что фактически у него исполнилось три мечты: полетать на самолете, побывать в музее, а еще, чтобы вся семья собралась вместе", - отметил пресс-секретарь президента.

Ранее президент уже исполнил предновогодние мечты Тимура из ХМАО и Варвары из Москвы. С ними и их семьями глава государства также поговорил по телефону.

Президент 3 декабря принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" на площадке международного форума "Мы вместе". Путин снял с новогоднего дерева три открытки-шарика. Оказалось, что семилетний Игорь из Московской области мечтает посетить Музей Мирового океана в Калининграде. Пятилетний Тимур из ХМАО хочет попробовать себя в роли сотрудника ДПС, а школьница Варвара из Москвы загадала встретиться с космонавтом из отряда Роскосмоса.