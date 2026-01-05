Путин рассказал об исполнении своей детской мечты

Президент РФ в детстве сначала мечтал стать моряком, потом летчиком, но в итоге прочел много книг и посмотрел множество фильмов о разведчиках и захотел стать одним из них

Редакция сайта ТАСС

© Kremlin.ru

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, что в детстве сначала мечтал стать моряком, потом летчиком, но в итоге прочел много книг и посмотрел множество фильмов о разведчиках и захотел стать одним из них. Об исполнении детской мечты глава государства вспомнил в разговоре с семилетним Игорем из Московской области, открытку с желанием которого посетить музей Мирового океана в Калининграде он ранее снял с "Елки желаний".

"В свое время, примерно в этом же возрасте [как у тебя], ты сегодня был на подводной лодке, да? Интересно же, здорово! И у меня тоже возникло одно время желание стать моряком. Потом захотелось стать летчиком. А в конечном итоге я читал много книг и фильмы смотрел о разведчиках, и мне захотелось стать разведчиком", - рассказал Путин, отвечая на просьбу мальчика рассказать о своей детской мечте.

Российский лидер отметил, что стремился, шел к своей цели, к своей мечте. "И я стал сотрудником внешней разведки в нашей стране. И работал почти 20 лет, работал разведчиком. Так что, видишь, моя мечта в этом смысле полностью сбылась", - отметил он.

Глава государства пожелал Игорю, чтобы все, что он задумал, что ему нравится и хочется в жизни, он смог достичь. "Когда у человека это получается, то у него появляется чувство, такое, знаешь ли, хорошее здоровое чувство достижения целей. Я тебе от всего сердца этого желаю. И всем твоим братьям", - резюмировал президент.