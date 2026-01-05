В МВД назвали признаком мошенничества попытки получить биометрические данные

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Любая просьба получить биометрические данные, в том числе удаленно, является признаком мошенничества. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ, в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Главная защита от атак, связанных с биометрией, - это личная бдительность и понимание того, что ваши уникальные данные нельзя передавать кому бы то ни было удаленно. Любая просьба это сделать - это верный признак мошенничества", - сказали в пресс-центре.

В МВД добавили, если вдруг окажется, что человек стал жертвой мошеннической атаки, нужно незамедлительно позвонить в банк. Сделать это необходимо не по номеру из СМС, а по номеру телефона, указанному на оборотной стороне банковской карты. Затем следует заблокировать счета и карты.

Также, как отметили в МВД, нужно сменить все пароли, которые вводились, особенно если они от онлайн-банков и "Госуслуг", а потом подать заявления в полицию, а также Роскомнадзор о неправомерной обработке персональных и биометрических данных и хищении или попытке хищения денежных средств.