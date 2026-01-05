В Москве обновили системы газоснабжения почти 620 домов

Заммэра столицы Петр Бирюков назвал своевременный ремонт газового оборудования важным условием его безопасной эксплуатации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках региональной программы капремонта в 2025 году обновили внутридомовые системы газоснабжения в 617 многоквартирных домах. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Столичная программа капитального ремонта - один из самых значимых проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. Проводим работы по обновлению не только внешнего вида дома - фасада, крыши и входной группы, но и инженерных систем. В прошлом году обновили внутридомовые инженерные системы газоснабжения в 617 жилых домах - это более 50 тыс. квартир", - сказал Бирюков, слова которого приводит пресс-служба комплекса городского хозяйства правительства Москвы.

Заммэра отметил, что своевременный ремонт газового оборудования является важным условием его безопасной эксплуатации и организации бесперебойного газоснабжения.

"Применяем современные технические решения, например, ставим шаровые запорные краны с тремя степенями защиты от случайного открытия, которые ограничивают поступление газа при неисправности оборудования и температурном воздействии. Кроме того, устанавливаем гибкие газовые подводки из нержавеющей стали с ПВХ-покрытием и диэлектрической вставкой для исключения аварийной ситуации при появлении блуждающих токов и как защиту от внешнего влияния", - добавил он.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что газовые стояки внутри многоквартирного дома являются общедомовым имуществом, поэтому собственники квартир должны своевременно обеспечить доступ специалистов к местам проведения работ. Согласно действующим нормативам, срок службы внутридомового газопровода составляет 30 лет, затем требует его замены в связи с износом.