В Амурской области задерживаются поезда до семи часов из-за схода вагонов

Поездные бригады оказывают необходимую помощь пассажирам

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Задержки пассажирских поездов от 2,5 до 7 часов зафиксированы в Амурской области из-за схода 35 вагонов грузового поезда с рельсов на перегоне Гудачи - Гонжа Забайкальской железной дороги. Об этом сообщили в Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД).

"В настоящее время от 2,5 до 7 часов задерживаются следующие поезда: №325 Белогорск - Нерюнгри, №2 Москва - Владивосток, №9 Владивосток - Москва, №82 Тында - Благовещенск", - говорится в сообщении.

Кроме того, на 5 января прогнозируются задержки поездов №317 Благовещенск - Нижний Бестях и №375 Благовещенск - Чита.

В ФПК отметили, что в вагонах поддерживается комфортный температурный режим, поездные бригады оказывают необходимую помощь пассажирам. Пассажиры поездов, задержанных более чем на четыре часа, будут обеспечены питанием. Дополнительную информацию о движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте РЖД и по круглосуточному телефону центра поддержки клиентов.

Как сообщалось ранее со ссылкой на РЖД, движение на участке приостановлено. Для ликвидации последствий схода к месту происшествия направлены восстановительные поезда. Туда же следует оперативная группа МЧС. В главном управлении МЧС России по Амурской области организована рабочая группа постоянно действующего оперативного штаба.