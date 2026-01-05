Путин дал поручения по присоединению объектов капстроительства к сетям через регоператоров

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения в том числе по технологическому присоединению объектов капстроительства к инженерным сетям через регоператоров. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

"Правительству РФ с учетом ранее данных поручений подготовить совместно с комиссиями Госсовета РФ по направлениям социально-экономического развития РФ, Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" и представить предложения <…> по централизации процессов подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения посредством введения механизма взаимодействия участников этих процессов через регионального оператора, определенного высшим должностным лицом субъекта РФ и обеспечивающего координацию мероприятий, необходимых для такого подключения (технологического присоединения)", - отмечается в материалах.

Среди поручений - техприсоединение объекта капстроительства к инженерным сетям не позднее срока завершения строительства подключаемого объекта.

Также правительству необходимо актуализировать нормативы, определяющие расчетные значения энергопотребления для различных видов объектов капитального строительства с учетом их энергоэффективности.

Кроме того, необходимо предоставить предложения по расширению применения технологий информационного моделирования в строительстве с условием, чтобы регионы РФ могли принимать решения об обязательном применении таких технологий на всех этапах капстроительства.

Правительство также должно предложить ряд дополнительных мер по снижению дефицита кадров с учетом развития и распространения практических программ среднего профессионального образования, чтобы обеспечить отрасли промышленности и строительства.

Соответствующие предложения правительство должно предоставить до 1 июня 2026 года. Поручения даны по итогам заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 8 декабря 2025 года.