Мурашко поздравил фонд "Круг добра" с юбилеем

Именно этот фонд позволяет избежать инвалидности и создать все условия для нормального развития детей, указал министр здравоохранения РФ

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поздравил фонд "Круг добра" с пятилетием, сообщили в пресс-службе министерства.

"Поздравляем сотрудников фонда "Круг добра", конечно же, поздравляем всех пациентов. Именно этот фонд позволяет избежать инвалидности и создать все условия для нормального развития детей. Это возможно в том числе и благодаря сотрудничеству всех врачей, которые сегодня вместе с фондом, с пациентами реализуют столь сложную задачу. Президентское решение абсолютно четко позволяет нам сегодня иметь новые возможности для сохранения жизней и здоровья детей", - сказал Мурашко, чьи слова привели в пресс-службе.

Фонд "Круг добра" был основан 5 января 2021 года, тогда президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. Учредителем фонда стало Министерство здравоохранения РФ, а его целью выбрано оказание медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными).

За время работы фонда "Круг добра" Россия вышла на одно из лидирующих мест в мире в обеспечении терапией детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. При наличии медицинских показаний российский ребенок с заболеванием из перечня фонда гарантированно получает назначенную врачами помощь, самые дорогие в мире лекарства вне зависимости от региона проживания, социального статуса и доходов семьи.