В "Артеке" 511 школьников из 18 стран получили первые паспорта

Артековцы дали клятву быть достойными гражданами России, хранить верность Отечеству, служить его интересам и защищать безопасность страны

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Число школьников, получивших первые паспорта в Международном детском центре (МДЦ) "Артек" в 2025 году, превысило 500 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

"В 2025 году в Международном детском центре (МДЦ) "Артек", подведомственном Минпросвещения России, прошли торжественные церемонии вручения первых паспортов. Главный документ получили 511 школьников из всех регионов России и 17 зарубежных государств, включая Узбекистан, Латвию, США, Ливан, Испанию и Германию", - говорится в сообщении.

Мероприятия состоялись в рамках программы "Мы - граждане России" Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых". В течение года паспорта Российской Федерации юным гражданам нашей страны вручали первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России Герой России Игорь Юргин, ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Медведь и другие.

В ходе всех церемоний торжественно исполнялся Государственный гимн Российской Федерации. Получив паспорта, артековцы дали клятву быть достойными гражданами России, хранить верность Отечеству, служить его интересам и защищать безопасность страны.

"Весь юбилейный 2025 год вручаем паспорта в Зале Героев. Мы считаем это место значимым для международного детского центра, значимым для нашей страны. <...> С получением паспорта юным гражданам даются первые права, но важно, чтобы они не забывали и об обязанностях, которые присущи гражданину нашей страны - жить, учиться, работать на благо нашей великой России. И именно это мы стараемся прививать нашим воспитанникам", - приводятся в сообщении слова директора МДЦ "Артек" Константина Федоренко.

Проект "Мы - граждане России" реализуется в "Артеке" с 2023 года. За это время свои первые паспорта здесь получили 914 юных граждан из всех субъектов Российской Федерации и 20 стран. Торжественные церемонии проходят при поддержке Минпросвещения России и МВД по Республике Крым.