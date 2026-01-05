На Херсонщине отменили указ о приостановке комендантского часа на Рождество

Решение приняли из-за теракта в селе Хорлы

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 5 января. /ТАСС/. Власти Херсонской области отменили ранее введенную приостановку комендантского часа в рождественскую ночь в целях безопасности. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

"Уважаемые жители Херсонщины, отменил указ от 24 декабря 2025 года о приостановке комендантского часа на Рождество. Комендантский час в ночь с 6 на 7 января 2026 года будет действовать в обычном режиме - с 23:00 до 04:00", - написал он.

По его словам, решение было принято из-за теракта в селе Хорлы. "Враг в очередной раз доказал: для него нет ничего святого. Он готов убивать мирных граждан даже в дни великих праздников", - добавил Сальдо.