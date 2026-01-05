В Москве подготовили свыше 700 км лыжных трасс

Снегогенераторы помогают весь сезон поддерживать толщину снежного покрова

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Более 700 км лыжных трасс подготовили в Москве зимой. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"В этом году город подготовил свыше 700 км лыжных трасс. Больше 140 км из них - трассы с искусственным оснежением. Снегогенераторы помогают создавать ледяную подложку и весь сезон поддерживать толщину снежного покрова", - написал мэр.

Он отметил, что много лыжных трасс в городских парках. Самые протяженные - в Измайловском парке, Битцевском лесопарке и "Лосином острове".

"На трассах проходят спортивные мероприятия. Например, в Алешкинском лесу сегодня состоялись семейные старты. На всех лыжных трассах в парках культуры и отдыха доступны сервисы бронирования инвентаря и горячие напитки", - добавил Собянин.