В Минюсте видят большой потенциал медиации перед разводами

Это поможет снять социальную напряженность у разводящихся пар, считают в ведомстве

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Введение процедуры медиации перед разводами супружеских пар через суд может иметь большой потенциал для урегулирования конфликтов. Такое мнение выразили в Минюсте РФ, отвечая на запрос ТАСС.

В утвержденном правительством плане по реализации семейной и демографической политики Минюсту, Минэкономразвития, Минтруда и Минфину поручено в 2026-2027 годах разработать законопроект по развитию института медиации, подготовив предложения об обязательном досудебном порядке урегулирования семейных споров с применением медиации, проведении встречи с медиатором в рамках досудебного урегулирования споров в семьях с детьми и о создании единого реестра медиаторов, осуществляющих медиацию в том числе по урегулированию семейных конфликтов в семьях с детьми.

"Мы видим большой потенциал в развитии института медиации. Это поможет снять социальную напряженность у разводящихся пар", - пояснили в Минюсте.

Там отметили, что Минюстом уже проводится целенаправленная работа по выработке обновленной правовой базы в сфере медиации.

"Для того, чтобы медиация стала востребованной и активно применяемой в нашей стране особенно в сфере регулирования семейных конфликтов, необходимо, чтобы медиаторы были квалифицированными и опытными, разбирающимися в семейных конфликтах. В ряде вузов уже формируются образовательные программы по подготовке медиаторов", - сообщили в Минюсте.