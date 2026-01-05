Путин рассказал, почему решил исполнять новогодние мечты детей

Под Новый год все ждут чуда, отметил президент РФ

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, что под Новый год все ждут чуда, поэтому появилась идея организовать "Елку желаний" и, подобно Деду Морозу, исполнять мечты детей по всей стране.

Семилетний Игорь из Московской области, открытку с желанием которого посетить Музей Мирового океана в Калининграде российский лидер ранее снял с "Елки желаний", в ходе телефонного разговора с Путиным поинтересовался, как у президента появилась идея исполнять детские мечты.

"Знаешь, к Новому году все ждут какого-то чуда. Но Дед Мороз не до каждого может доехать, добраться. Я подумал, что было бы неплохо вместе с ним поработать, с Дедом Морозом, и помочь ему, поддержать. И вот появилась такая, по-моему, неплохая идейка организовать "Елку желаний", - пояснил глава государства.

К акции подключилась коллеги из правительства, Администрации президента, ответственные люди из регионов, губернаторы, продолжил Путин. "И, видишь, получилось такое хорошее предновогоднее на всю страну мероприятие. Очень доброе и полезное. Мне кажется, у нас получилось неплохо. Если тебе понравилось, значит, действительно, все у нас происходит так, как мы и запланировали", - резюмировал президент.

Российский лидер пожелал Игорю и всей его семье всего самого хорошего в наступившем году. "Скоро еще Рождество. Я вас поздравляю с наступающим Рождеством. И здоровья, благополучия", - обратился Путин к мальчику и его близким.