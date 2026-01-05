Путин поздравил с Новым годом мальчика, чью мечту исполнил на "Елке желаний"

Президент такэе поинтересовался у семилетнего Игоря, понравился ли ему Калининград, что ему удалось увидеть во время экскурсии и посещения музея Мирового океана

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил семилетнего Игоря из Московской области, чью мечту посетить музей Мирового океана в Калининграде снял с "Елки желаний", и всю его семью с наступившим Новым годом.

"Я вас всех поздравляю с Новым годом! И маму твою, Ксению Викторовну, и папу, Виктора Игоревича. И брата старшего, и еще одного старшего брата. У тебя там много братьев - отлично, это очень здорово. Я вас поздравляю. Вам не скучно, наверное. С Новым годом, счастья тебе и всей твоей семье", - обратился российский лидер в ходе телефонного разговора к Игорю и его близким.

Президент поинтересовался у мальчика, понравился ли ему Калининград, что ему удалось увидеть во время экскурсии и посещения музея Мирового океана, что понравилось особенно. Услышав в ответ, что Игорю понравился скелет кашалота, окаменелости и корабли, Путин отметил: "Здорово!". Узнав, что Игорь уже ходит в школу, президент указал, что знания, полученные во время поездки в Калининград, пригодятся мальчику в учебе. "Потому что все-таки музей Мирового океана - это такая редкая вещь, - пояснил он. - Завтра у тебя еще будет посещение Третьяковской галереи, калиниградского филиала. Это тоже интересно, очень полезно <...> и познавательно. Там детская программа, называется "Поднять паруса. Курс на искусство". Наверняка будет очень интересно".

Мальчик в ответ также поздравил главу государства с Новым годом и рассказал, что подготовил для него подарок - картину, которую передаст через организаторов. Путин поблагодарил ребенка, после чего поговорил с его мамой и папой, поздравил их с Новым годом и поинтересовался, все ли им понравилось. Услышав в ответ слова благодарности за то, что вся семья смогла собраться вместе, президент отметил: "Здорово, когда вся семья собирается. У вас большая семья. Ну и слава богу".

"Я вас всех искренне поздравляю с наступившим Новым годом. Желаю вам всем счастья, удачи, хорошего настроения. И успехов. И общесемейных, и каждому в отдельности, - обратился Путин к семье Игоря. - Будем считать, что я поработал в этом году за Дедушку Мороза. Тебе от Дедушки Мороза самые-самые теплые, нежные поздравления с Новым годом и пожелания счастья. Всего хорошего тебе, Игорек, и всем близким. И маме, и папе, и двум старшим братьям. Всего самого доброго. Обнимаю тебя, Игорь".

Три желания

В завершение разговора Игорь, обращаясь к президенту, отметил, что тот исполнил сразу три его мечты: "Полететь на самолете, увидеть Калининград и всеми семьей собраться как раз-таки в Калининграде".

"Супер, это здорово. Последнее, наверно, самое главное - собраться всей семьей", - отметил Путин.

О желании

Игорь - ученик первого класса МОУ "Инженерная школа" города Дмитрова. Несмотря на ограничения по здоровью, мальчик с большим интересом изучает подводный мир. Увлечение Игоря началось после посещения океанариума в Москве. О музее Мирового океана он впервые услышал на школьном уроке. Игорь мечтал увидеть легендарное судно "Витязь", глубоководный аппарат и самый крупный экспонат музея - скелет кашалота, сообщили в пресс-службе "Движения первых".

Для Игоря и его семьи была подготовлена насыщенная программа в Калининграде. 4 января они посетили Остров Канта, Кафедральный собор и новогоднюю ярмарку. В этот же день семья увидела праздничное водно-акробатическое шоу "Пиф и Лира".

Сам музей Мирового океана Игорь посетил 5 января. Разделить этот особенный день с Игорем смог его старший брат Артем, проходящий срочную службу в Калининградской области: его отпустили в увольнение, чтобы он был рядом с любимым братом. Программа началась с экскурсии по дизель-электрической подводной лодке Б-413, где мальчик узнал о службе на Балтийском военно-морском флоте и смог побывать в отсеках подлодки.

Кроме того, Игорь увидел глубоководный аппарат "Мир-1", узнал о Балтийском море и морских профессиях, а также побывал в образовательных лабораториях музея. В ходе программы исполнилась и давняя мечта мальчика увидеть скелет мозазавра.