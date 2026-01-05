Володин призвал использовать закрытые в селах школы в качестве детских лагерей отдыха

Председатель ГД также указал на возможность создавать оздоровительные детские лагеря в рамках благотворительных проектов

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Закрытые в селах школы можно при небольших вложениях использовать в качестве детских оздоровительных лагерей. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Как сообщила пресс-служба палаты парламента, Володин встретился с педагогическим составом и руководством подшефного детского лагеря "Дугино-Феникс" в Смоленской области.

"Есть запрос на то, чтобы в каждом районе любого субъекта Российской Федерации были муниципальные и государственные детские оздоровительные учреждения. <…> Там, где школа закрывается, - в селе, где прекрасная природа, есть вся инфраструктура, - можно при небольших вложениях использовать ее под детский лагерь", - подчеркнул председатель Госдумы, слова которого приводит пресс-служба.

По его мнению, есть возможность создавать оздоровительные детские лагеря в рамках благотворительных проектов. "По этому пути мы пошли, учредив "Дугино-Феникс", - сказал Володин. Кроме того, отметил он, при крупных предприятиях также можно создавать оздоровительные учреждения для детей. "От этого выиграют сами предприятия: те, кто на них работает, будут спокойны за своих детей, а дети будут здоровы. Любые подходы надо поддерживать", - добавил председатель Госдумы.