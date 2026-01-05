Путин поручил поддержать предприятия со снижающимся объемом производства

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ поддержать предприятия, работающие в отраслях экономики, где по итогам 2025 года было снижение объема производства. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Правительству Российской Федерации [необходимо] принять дополнительные меры, направленные на поддержку предприятий, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, в которых по итогам 2025 года наблюдалось снижение объема производства", - говорится в документе.

Также правительству поручено проанализировать причины низких показателей достижения национальных целей развития в регионах РФ, занимающих последние 10 мест в рейтинге по этим показателям. Необходимо разработать мероприятия, направленные на улучшение данной ситуации, и обеспечить их реализацию.