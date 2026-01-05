В Адыгее снимут режим ЧС из-за непогоды 6 января

Работа специалистов продолжится до устранения всех аварий

Редакция сайта ТАСС

МАЙКОП, 5 января. /ТАСС/. Режим ЧС из-за последствий снегопада в Республике Адыгея будет снят 6 января, сообщил глава региона Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале.

31 декабря в Майкопе и пяти районах Адыгеи был введен режим ЧС из-за последствий стихии. Электричество было отключено для 97 тыс. жителей и гостей региона, в Майкопском районе были развернуты пункты обогрева. На помощь энергетикам Адыгеи приезжали специалисты из пяти других регионов.

"Сегодня подвели итоги работы оперштаба по ликвидации последствий стихии. Для региона столь рекордные осадки, выпавшие за один день, действительно стали стихией. Труд энергетиков, коммунальщиков, спасателей, республиканских и муниципальных органов власти, волонтеров позволил стабилизировать ситуацию. Принято решение о снятии режима ЧС в Адыгее с завтрашнего дня", - написал он.

Глава республики добавил, что работа энергетиков и коммунальщиков продолжится до устранения всех аварий.