Rzeczpospolita: в Польше с марта хотят лишить всех льгот украинских беженцев

Украинцев лишат доступа к бесплатной медицине, а также льгот на оплату жилья

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Правительство Польши готовит законопроект, согласно которому украинские беженцы с марта перестанут получать социальные льготы. Об этом сообщила газета Rzeczpospolita со ссылкой на МВД республики.

Согласно планам ведомства, украинцев лишат доступа к бесплатной медицине, а также льгот на оплату жилья. Исключение по предоставлению медицинских услуг сделают для раненых военнослужащих ВСУ, проходящих лечение в Польше. Для продления легального пребывания в стране гражданам Украины будет предложено получить вид на жительство на три года, отмечает издание. МВД также предлагает сохранить специальный статус и временную защиту для впервые прибывающих в страну украинцев, однако бесплатное жилье им будет предложено лишь на первые дни их пребывания в стране.

По данным польского МВД, в республике проживают около 1 млн украинцев со специальным статусом. В сентябре президент Польши Кароль Навроцкий подписал последнее продление этого статуса, при этом были ограничены льготы для украинских беженцев. В частности, сузился список бесплатных медицинских услуг, а также были прекращены выплаты социальных пособий безработным украинцам.