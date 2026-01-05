Путин поручил повысить доступность соцобъектов в населенных пунктах

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил представить предложения по повышению транспортной доступности социальных объектов в населенных пунктах. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Представить предложения по повышению транспортной доступности социальных объектов, расположенных в населенных пунктах, в том числе по модернизации маршрутной сети городского наземного пассажирского транспорта и обеспечению транспортных организаций водителями, осуществляющими перевозки пассажиров", - говорится в документе.

Также необходимо подготовить предложения по организации целевого направления средств, получаемых в виде штрафов за нарушение правил дорожного движения, на обновление в регионах РФ парка пассажирского транспорта, в первую очередь троллейбусов и трамваев.

Задачи поставлены правительству РФ, профильным комиссиям Госсовета и Народному фронту.