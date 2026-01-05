Посетители Арбата ждут от двух часов, чтобы измерить свой вес в мандаринах

За час проходит примерно 500 человек

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Интерес к арт-объекту в виде гигантских весов с мандаринами на Арбате в Москве не спадает. Как передает корреспондент ТАСС, москвичи и гости столицы ждут в очереди от двух часов, чтобы измерить свой вес в перерасчете на цитрусовые и сделать памятное фото.

Днем 5 января московский Арбат переполнен гуляющими. Особенно много желающих узнать свой вес в цитрусовых, к заснеженному арт-объекту выстроилась очередь длиной около 100 м. За порядком во избежание конфликтных ситуаций следит сотрудник ЧОП и представитель проекта "Зима в Москве".

"Люди ждут в очереди по два часа. За час проходит примерно 500 человек. Ночью очередь меньше не становится, идут и идут. И мороз, и снег, все равно люди стоят. Эта локация сейчас одна из самых посещаемых в Москве", - поделился сотрудник охранного предприятия.

Корреспондент ТАСС убедился - ожидание в очереди к арт-объекту в понедельник днем составило два часа. Люди приходят к весам семьями, большими компаниями, в очереди много детей и пожилых. Нашлись такие, кто предлагает сделать моментальное фото или покараулить место в очереди за определенную плату. Несмотря на длительное ожидание в мороз, в очереди царит дружелюбная атмосфера: посетители из разных городов и стран знакомятся друг с другом, обмениваются шутками и делают совместные селфи. Работники соседних кофеен едва справляются с наплывом посетителей, которые выстраиваются в очереди за горячими напитками, чтобы согреться.