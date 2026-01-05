В Новгородской области вдвое увеличат приток педагогов по "Земскому учителю"

По итогам реализации программы с 2020 по 2025 год в область приехали 76 учителей

Редакция сайта ТАСС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД. 5 января. /ТАСС/. Власти Новгородской области планируют вдвое увеличить количество принятых участников программы "Земский учитель" в 2026 году. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве образования Новгородской области.

"По итогам реализации программы с 2020 по 2025 год к нам в область приехали 76 земских учителей. Правда, стоит отметить, что в 2022 году регион в этой программе участия не принимал. А вот в прошлом, 2025 году к нам присоединились 7 новых педагогов. Если же говорить о планах, то на 2026 год мы ставим задачу принять уже 15 специалистов, а на 2027 год запланировано трудоустройство 11 земских учителей", - сообщили в министерстве.

Программа "Земский учитель", по которой учителя получают единовременную выплату в 1 млн рублей за переезд для работы в малых городах и сельской местности, реализуется в области с 2020 года. С 2025 по 2027 год выплаты осуществляются в соответствии с областным законом в рамках федерального проекта "Педагоги и наставники". В 2020 году в область приехали 13 педагогов, в 2021-м - 12, в 2023-м - 14, в 2024-м - 30.

В школах региона работают 56 земских учителей различных специальностей. Они трудоустроены в учреждения 19 муниципальных образований, а также в двух государственных школах. Шесть педагогов, отработавших обязательный пятилетний срок по программе, продолжили работу в области. Помимо федеральной выплаты, учителям на местах оказывается дополнительная поддержка: предоставление служебного жилья, ежемесячная выплата на возмещение расходов по оплате найма жилого помещения, единовременная выплата при переезде, ежемесячная денежная компенсация платежей за жилое помещение и коммунальные услуги, ремонт жилья за счет средств муниципального округа, безвозмездное предоставление в пользование участнику программы мебели и посуды.